Documentaire



Après avoir reconstitué à pied la piste Ho Chi Minh, François Picard et Cécile Clocheret traversent le Brésil à vélo. De l’arrière-pays couvert de champs de soja aux favelas de Rio, leurs 4500 kilomètres de routes sont émaillés de rencontres avec des acteurs écologiques audacieux. Chacune de ces « pépites vertes » trace la voie d’une croissance plus respectueuse de la planète. Exploitation raisonnée des écosystèmes, agriculture urbaine, développement de la place du vélo en ville… Au rythme lent de leurs montures, les voyageurs sillonnent des espaces spectaculaires et nous présentent des Brésiliens dont les initiatives vont à contre-courant du modèle dominant. Avec humour et légèreté, ils nous parlent d’un pays où germent les idées d’un Nouveau monde !

Pépite Verte du Brésil

Réalisateur : Cécile Clocheret

François Picard