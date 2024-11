Documentaire

Le film relate l’histoire d’un couple québécois qui traverse à vélo le Chili et l’Argentine en projetant des films tout au long de leur périple… « Aujourd’hui, alors que l’univers semble si familier et dépourvu de mystère, alors que des voyageurs préssés parcourent la terre entière bardés de réponses élaborées par d’autres, le voyage redevient un itinéraire à découvrir. » Un documentaire de Patrick Carde et Patrick Tillard. Co-produit par Vidéograde et Cine Bicicleta.