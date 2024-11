Documentaire

Au départ de Buenos Aires, le réalisateur s’aventure vers le sud et fait sa première escale à Puerto Pyrámides, sur la péninsule Valdés, refuge des baleines et des éléphants de mer. Après un passage à Punta Tombo, qui abrite la plus grande colonie de manchots de Magellan, puis à Comodoro Rivadavia, le voyage se poursuit jusqu’à la Terre de Feu et Ushuaia.

Un film de Eric Sarner

