Documentaire

C’est l’un des plus beaux panoramas des Alpes. Une vallée large, où il fait bon vivre. Des plateaux d’altitude, bordés par les impressionnantes falaises du Vercors à l’Ouest, le Dévoluy au Sud, puis la vallée du Drac et, au loin : les Ecrins. Un lieu étonnamment méconnu, eût égard à ses qualités… Et surtout : à sa qualité de vie ! Ici, les agriculteurs viennent s’installer et prospèrent malgré des conditions d’exploitation pas toujours faciles en raison de l’altitude et du caractère Alpin du Trièves. Amoureux de leur région, nombreux sont ceux qui cultivent le bon goût des choses avec passion, ça marche ! Laurent Guillaume vous emmène découvrir le Trièves à travers le regard de ceux qui en chérissent la terre, avec pour principal souci le respect de la nature. Documentaire réalisé par Yoann Périé.