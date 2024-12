Documentaire

En trois étapes, Chroniques d’en haut vous propose un petit tour des stations qui ne ressemblent à aucune autre ! La petite station de Kleine Scheidegg, dans l’Oberland Bernois, n’est accessible qu’en train. Située sur la voie qui mène à la plus haute gare ferroviaire d’Europe (3510m) au Col de la Jungfrau, elle est le point de départ d’une étonnante excursion au cœur de l’Eiger, un sommet mythique pour les alpinistes. En Pologne, Zakopane est considérée comme le petit Chamonix d’Europe centrale. Cette ville moyenne située au pied de la chaîne des Tatras est devenue au fil des siècles la station la plus prisée des Polonais. Et enfin, Avoriaz, en Haute Savoie. C’est ici qu’on a inventé dans les années 60 un concept unique en son genre : une station sans voiture, et à l’architecture audacieuse. Avec le temps : Avoriaz n’a pas pris une ride ! Documentaire réalisé par Marc de Langenhagen, Frédéric Deret