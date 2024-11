Documentaire

Découvrez le phénomène des Français qui s’installent en Europe, attirés par de nouvelles opportunités et une meilleure qualité de vie. Entre entrepreneurs qui réalisent leurs rêves, retraités en quête de douceur méditerranéenne et jeunes actifs en pleine ascension, ces expatriés témoignent de leur expérience. Entre investissements, projets ambitieux et recherche de luxe et démesure, explorez ce mouvement qui transforme le paysage européen.