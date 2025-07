Documentaire

A Pleucadeuc, village breton de 1800 habitants, c’est un évènement original qui a lieu tous les 15 août, depuis 26 ans. Une journée où l’on fait la fête et où l’on voit double, mais rien à voir avec le cidre qui coule à flots. Ici, on célèbre en fait les jumeaux, les triplés et les quadruplés. Le temps d’une journée, des fratries incroyables venues de toute la France, et parfois de plus loin, se retrouvent pour partager cette fête unique en Europe.

Un documentaire de Clotilde Zins.