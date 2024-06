Documentaire

Une petite balade en forêt, ça vous tente ? Charlotte est en compagnie d’Ambroise pour une découverte de l’Espace Rambouillet. Dans les années 70, l’ONF, l’Office national des forêts, décide de créer un parc de 250ha en plein cœur de la forêt domaniale de Rambouillet.

Aujourd’hui on peut venir y observer les grands animaux comme des cerfs, des chevreuils, des sangliers ainsi que des rapaces. Et c’est dans cet habitat naturelle que Charlotte et Ambroise vont se balader au plus proche des animaux.