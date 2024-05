Documentaire

Les korrigans, également appelés lutins ou farfadets, sont des créatures légendaires issues du folklore breton. Ce sont de petits êtres malicieux, vêtus de vert ou de rouge, qui vivent cachés dans les profondeurs de la forêt de Brocéliande. Ils aiment jouer des tours aux humains, mais peuvent également se montrer serviables et généreux envers ceux qui les respectent.

Située en Bretagne, la forêt de Brocéliande est un lieu mystique et magique, peuplé de nombreuses légendes. C’est dans ses clairières et sous ses arbres centenaires que les korrigans ont élu domicile. On raconte qu’ils habitent dans des grottes, des terriers ou des arbres creux.

Légendes et contes

De nombreuses légendes et contes racontent les facéties et les aventures des korrigans. On les imagine parfois gardant des trésors cachés, dansant en rond sous la lune ou jetant des sorts aux voyageurs imprudents. Ils sont également associés à des lieux spécifiques de la forêt, comme le Val sans Retour ou l’étang de Paimpont.

Si vous souhaitez partir à la rencontre des korrigans, la forêt de Brocéliande est un endroit idéal. De nombreux sentiers de randonnée vous permettent de parcourir ses allées ombragées et de découvrir ses sites légendaires. Vous pourrez peut-être apercevoir une petite silhouette verte se faufiler entre les arbres, ou entendre le rire cristallin d’un korrigan caché dans un buisson.