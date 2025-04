Documentaire

Sur les terrains de chasse des Dayaks, anciennement coupeurs de têtes, dans la forêt tropicale de Bornéo, se trouvent de nombreux gisements artisanaux de diamants de couleurs exceptionnelles : jaune, vert, bleu, rose, rouge… Peu d’informations filtrent et circulent sur ces lieux longtemps protégés par les éléments naturels. Déjà exploités au Xème siècle à l’époque des mines de Golconde en Inde, ils ont fourni entre autres les diamants du Trésor de Jakarta dans lequel ce film vous fera pénétrer dans les coffres et les vitrines remplies de riches couronnes, de kriss (longs poignards royaux) dont la lame a été fabriquée avec du métal de météorites et le pommeau en or serti d’une multitude de gemmes, puis bien d’autres bijoux sertis et couverts de pierres précieuses. Durant cette expédition, le film vous immergera dans des scènes exceptionnelles, notamment celle de Chamanes qui purifient des villages avec des diamants, mais aussi celle d’Imams qui pratiquent le « soussouk », tradition ancestrale consistant à implanter des diamants sous la peau de leurs adeptes. Après avoir été extraits des sédiments de la rivière Landak et à la suite de longs périples, les diamants se retrouvent chez des marchands à Jakarta puis aux quatre coins du monde, notamment à Anvers où quelques hommes sont spécialisés dans le commerce du diamant de couleur. Arthur Langerman, le plus grand spécialiste des diamants de couleur, a été chargé par le joaillier Georland de trouver une quantité hallucinante de pierres taillées de même couleur pour créer un joyau hors du commun : «une Aston Martin» dont le tableau de bord est recouvert de plus de 5000 diamants. Vous pénétrerez aussi dans le château de Chantilly en France pour y découvrir un diamant rose historique d’une valeur inestimable, aujourd\’hui caché au plus profond d’un coffre : « le Condé ».