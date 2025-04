Documentaire

Ce film vous fera pénétrer dans l’un des pays les plus fermés du monde mais aussi l’un des plus fascinants. Les Iraniens extraient dans la plus grande discrétion les plus belles turquoises du monde depuis des siècles. C’est à l’Est du pays près de la frontière de l’Afghanistan où aucun étranger ne pénètre que se situent les mines. Près de la ville de Nishapur, dans un décor désertique, sont extraites depuis 4 siècles les plus belles turquoises du monde. Les hommes du village de Firuze (turquoise en persan) creusent la montagne de père en fils. Dans des tunnels sans fin, les mineurs sont à la recherche des veines bleues qui traversent la roche sombre. Les plus vieux trient les pierres sur le carreau de la mine puis les stockent dans une salle très surveillée en attendant la vente aux enchères organisée chaque mois dans la mine. Seuls sont admis des marchands connus et bien évidemment iraniens. Les turquoises ainsi achetées alimentent une véritable industrie artisanale dans la ville sainte de Machhad. Dans les bazars, les bijoutiers fabriquent en quantité des bijoux, notamment des bagues en argent, ornées de turquoises portées par les hommes musulmans suivant les conseils du prophète. Dans la tradition persane porter une turquoise éloigne le mauvais œil et protège de ses ennemis. La route de la turquoise débuta il y a bien longtemps : dans les trésors de Suse et de Persépolis, les archéologues ont découvert de nombreux joyaux ornés de la pierre bleue, mais c’est surtout dans le Trésor des Shahs d\’Iran, au plus profond des sous-sols de la Banque Melli à Téhéran, que se cache l’une des plus grandes quantités de pierres précieuses et de bijoux connus au monde. Pratiquement jamais filmé, vous aurez le privilège de vous plonger dans ce Trésor. Appelé par le Shah d’Iran, la famille Boucheron participera à la réhabilitation et à l\’exposition de ce Trésor telle qu’elle est aujourd’hui. Cette histoire vous sera contée dans ce film et vous permettra de découvrir les créations contemporaines en turquoises du Joaillier Boucheron. Documentaire de Patrick Voillot