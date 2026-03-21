Documentaire

Au sud de la Chine, chez les Na, le mariage n’existe pas et les femmes se partagent le pouvoir. Dans un village perché dans les montagnes, Erchema vit coupée du monde avec sa sœur Zhuoma Lacuo. Ce petit coin de paradis constitue tout son univers. À l’automne prochain, à ses 13 ans et comme le veut la tradition, Erchema deviendra femme. Elle devra interrompre sa scolarité pour travailler aux champs et participer à nourrir la famille. Elle a été désignée pour être la prochaine cheffe de famille.

Mais de l’autre côté des montagnes, au bord du lac Lugu, leur grande sœur Lamu est allée à l’encontre de la tradition et de la volonté familiale. Elle s’est mariée et a eu un enfant qu’elle élève seule avec son mari. Cier et Lamu sont prêts à tout pour s’opposer à la décision du clan et ainsi permettre à Erchema et sa sœur de poursuivre leur scolarité.

Documentaire : Erchema, Par Delà les Montagnes (2014)

Un documentaire de Émilie Porry & Laurent Chalet

