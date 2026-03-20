Nous sommes dans l’Aube, à Brienne-le-Château. Bien entendu, nous allons vous parler de Napoléon. Charlotte vous emmène au Musée Napoléon qui vient de refaire peau neuve et c’est en compagnie de David le conservateur, que nous allons découvrir cette grande histoire. Ensuite, Charlotte reprend la route en direction de Bouranton pour nous parler du concept 1 jour 1 église en compagnie de José qui est à l’initiative de ce concept. Charlotte continue la balade des églises, elle a rendez-vous avec Christian à l’église de Pont-Sainte-Marie et pour lui il n’y a pas débat, c’est elle la plus belle. Nous terminerons la visite avec José qui propose d’organiser 1 jour 1 église partout en France à bon entendeur…