Charlotte Dekoker a rendez-vous avec Cléo juste après le lever du soleil dans la charmante ville de Collioure au bord de la plage pour prendre un petit café. Cléo est guide ici et elle va nous faire découvrir Collioure comme vous ne l’avez jamais vu.
Vous ne le savez peut-être pas mais Collioure a une spécialité « les anchois ». Autrefois c’était une activité très importante, nous allons rencontrer la famille Desclaux, grands spécialistes et c’est Rémy (le fils) qui a repris le flambeau de l’entreprise familiale et qui fait partie de la 6ème génération de la famille, qui va nous en parler.
Ça vous dit de terminer par une recette en compagnie d’un Chef étoilé ? Charlotte nous emmène sur la terrasse du restaurant La Balette ou le Chef Frédéric Bacquié, véritable amoureux des produits du terroir Catalan et de la méditerranée. Il va vous concocter une recette simple que vous pourrez refaire à la maison.