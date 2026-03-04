Documentaire

Devenir un homme en Sibérie est un long apprentissage depuis l’enfance. C’est le chemin de la vie… Une épreuve de courage et de témérité au quotidien.

Au nord de la Sibérie, vivent les Nénètses, les derniers éleveurs de rennes du grand nord. Edik a 14 ans et à l’occasion des vacances du printemps, il rentre dans sa famille qui vit au milieu du grand désert de glace : la toundra. Dans cet univers dominé par le froid (-30° !) et des vents terrifiants, Edik doit apprendre la vie difficile d’éleveur de rennes. S’il se montre digne de ses ancêtres, il aura alors sa place parmi les hommes.

À 4000 km au sud de la Sibérie, vivent au cœur de l’Altaï, les éleveurs de chameau de Bactriane. Les étés précédents ont été trop chaud et il devient difficile de trouver des pâturages suffisants pour tout le troupeau durant l’hiver. Natsag, le chef de la famille choisira cette année avec l’aide des esprits, lequel de ses deux petits-fils : Altagan ou Dsolbo prendra en charge une moitié du troupeau. Celui qui l’emportera gagnera son indépendance et sera reconnu comme un vrai homme dans l’univers Mongol.