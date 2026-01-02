La course de bateaux-dragons est une coutume originaire du sud de la Chine.
La course de bateaux-dragons est une coutume originaire du sud de la Chine.
Ne lâchez surtout pas Madame dans cette galerie !
Afin de visiter l’Irlande, Philippe Gougler se mêle aux Dublinois en montant à bord du DART, le train de...
Elle est l’une des villes les plus riches au monde, celle qui attire le plus de multimillionnaires aux Etats-Unis...
Situé en Chine, le mont Huashan est une montagne sacrée. Depuis des millénaires, c’est un lieu de pèlerinage important....
Au Nord-Ouest du Népal, des hommes se hissent sur les flancs des falaises vertigineuses de l’Himalaya pour cueillir le...
Ce défilé est le plus important du pays. On peut notamment y voir les différents régiments de l’armée indienne,...
Ils ont tout quitté en France et y sont cuisiniers, hôteliers, princes des loisirs… À Las Vegas, la vie...
Longtemps éclipsé par le gigantisme des paquebots maritimes, le voyage au fil de l’eau connaît aujourd’hui une renaissance spectaculaire....
La mer Morte est un lac salé partagé entre Israël, la Cisjordanie et la Jordanie. Sa surface située à...
350 km de canaux, « les khlongs », sillonnent la ville de Bangkok et relient le fleuve Chao Praya...
On l’appelle la Cité blanche. Capitale de l’État du Yucatán et des Mayas, Mérida, cette ville aux allées ombragées,...
Située à 300km au sud-est d’Halifax, l’Ile de Sable est battue par les vagues, balayée par les vents et...
Étretat, située sur la côte normande, est célèbre pour ses falaises blanches spectaculaires et son atmosphère pittoresque. Avec seulement...
Lointain souvenir de l’époque coloniale allemande, qui a vu la construction du réseau ferré du pays, la « Banop » –...
Entre le gospel polynésien, les courses de pirogue, Jérôme sera sous le soleil polynésien. Il ira à Bora Bora...
Suivez-nous sur un parcours au fil de la Garonne et du canal du Midi ! Nous commencerons notre voyage...
Grand Canyon, Lake Powell, Bryce Canyon, Monument Valley, Petrified Forest, Painted Desert, Mesa Verde… Et n’oubliez pas votre guide!...
Bienvenue au parc Al-Azhar, le Central Park du Caire aux 30 hectares de jeux d’eaux et d’élégants pavillons. Aussi...
Mettez le cap sur le Club Med 2 , grand voilier qui sillonne la Méditerranée. A bord, partez en...
Nous vous emmenons à la découverte de Chantilly avec des paysages à couper le souffle !
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site