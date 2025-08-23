Documentaire

Le désert d’Atacama est le plus aride au monde. Il est aussi celui qui renferme les paysages les plus époustouflants d’Amérique du Sud.

Tantôt désertique, tantôt volcanique, il dévoile aux visiteurs une palette inestimable d’énergie et de pureté. Véritable paysage lunaire, cet espace semble a priori inaltérable. Après tout, la sécheresse exceptionnelle de ce site a permis la conservation d’une multitude de trésors archéologiques.

Mais cet environnement à nul autre pareil reste fragile et ne saurait survivre sans le travail de préservation des habitants locaux contre le tourisme massif.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Chili, les voix du désert »

Réalisation : Pascal Vasselin

