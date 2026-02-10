Documentaire

35 kilomètres de plages bordées de falaises et de collines verdoyantes… De Bayonne au nord, à Hendaye à deux pas de la frontière espagnole, la côte basque est une terre de tradition, de culture et d’histoire, qui a été pendant longtemps l’un des lieux de villégiature préférés de l’aristocratie française. Mais aujourd’hui, c’est à une population plus branchée que l’on doit son renouveau. Des jeunes créatifs fortunés et des bobos qui viennent en vacances à Biarritz ou qui quittent Paris pour s’installer dans cette capitale européenne du surf.Surnommé la nouvelle Californie, ce petit coin du sud-ouest de la France est devenu un passage obligé pour de plus en plus de peoples. De l’enfant du pays Bixente Lizarazu à Monica Bellucci, Vincent Cassel ou encore Frédéric Beigbeder… Tout ce monde veut profiter de ces sports nautiques, de ces paysages de cartes postales, et de ces spécialités culinaires… en toute discrétion.Un luxe plus authentique, plus abordable et moins bling-bling que sa rivale, la Côte d’Azur. Chaque été, la région attire plus de 2 millions de touristes. Cet été, nous suivrons l’incroyable quotidien de personnages qui ont parié sur ce lieu de rêve. Organisateurs d’événements VIP et directeur artistique de boite de nuit, agent immobilier de prestige, surfeurs, peoples ou encore mannequins en quête de visibilité.Ils ont accepté de nous ouvrir les portes de ce monde très secret.

Un documentaire de Estelle Gilles et Graziella Downie