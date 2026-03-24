On vous propose une balade à Dijon à la découverte de celle qu’on appelle, la Capitale des Ducs de Bourgogne. Charlotte y a rendez-vous avec Marie-Christine, guide passionnante et surtout passionnée par sa ville de cœur. En sa compagnie nous découvrirons les petites places et les jolies rues et notamment la célèbre Chouette !
En chemin Charlotte s’arrêtera à la Maison Millière pour y rencontrer Jean-François, un truculent personnage. Et pour finir l’épisode, direction le musée de la vie bourguignonne.