Hong Kong, cette métropole dynamique aux contrastes saisissants, attire des millions de visiteurs chaque année. Entre modernité et traditions, gratte-ciels étincelants et marchés animés, la ville offre une expérience unique en toutes saisons.

Cependant, choisir la bonne période pour s’y rendre peut faire toute la différence dans votre séjour. Alors, quand partir à Hong Kong ? Voici un guide express pour vous aider à planifier votre voyage en fonction du climat, des événements et des meilleures périodes touristiques.

Comprendre le climat de Hong Kong

Hong Kong possède un climat subtropical humide marqué par quatre saisons distinctes. Il est essentiel de les connaître pour éviter les désagréments liés aux typhons ou à l’humidité excessive.

Le printemps (mars à mai)

Le printemps est une période agréable pour visiter Hong Kong. Les températures oscillent entre 17 et 26°C, avec une humidité modérée. Les jours sont doux, mais parfois brumeux, ce qui peut réduire la visibilité sur les célèbres panoramas, notamment depuis le Victoria Peak.

Les mois d’avril et mai sont parfaits pour les amateurs de randonnées, car les sentiers sont verdoyants et la chaleur encore supportable.

Points forts du printemps :

Floraison spectaculaire dans les parcs et jardins

Température agréable pour explorer la ville

Moins de touristes qu’en haute saison

Cependant, il faut se préparer à quelques averses, surtout en mai, où la saison des pluies commence à s’installer progressivement.

L’été (juin à septembre)

L’été à Hong Kong est chaud, humide et parfois éprouvant pour les voyageurs non habitués à ce type de climat. Les températures peuvent dépasser 33°C, avec un ressenti encore plus élevé en raison du taux d’humidité proche de 90 %.

Entre juillet et septembre, la région est régulièrement touchée par des typhons, ce qui peut perturber les déplacements et fermer certaines attractions.

Pourquoi (ne pas) venir en été ?

Les plages de Hong Kong sont à leur meilleur

Festivals et événements culturels comme le Dragon Boat Festival

Forte affluence et chaleur écrasante

Si vous choisissez de partir en été, privilégiez les activités en intérieur, comme les musées ou les centres commerciaux climatisés, et surveillez les prévisions météo.

L’automne (octobre à décembre)

L’automne est souvent considéré comme la meilleure saison pour visiter Hong Kong. Les températures sont agréables (20 à 28°C), le ciel est dégagé et l’humidité nettement plus supportable.

Les mois d’octobre et novembre offrent les couchers de soleil les plus spectaculaires sur la skyline de Hong Kong.

Pourquoi privilégier l’automne ?

Climat idéal pour explorer la ville à pied

Moins de précipitations et un air plus sec

Festivals culturels comme le Mid-Autumn Festival

C’est également une période où la ville connaît une affluence touristique modérée, ce qui facilite les déplacements et l’accès aux attractions.

L’hiver (janvier à février)

Contrairement aux idées reçues, l’hiver à Hong Kong peut être relativement frais. Les températures varient entre 10 et 20°C, mais l’humidité rend parfois l’air plus froid qu’il n’y paraît.

Le Nouvel An chinois, célébré en janvier ou février selon le calendrier lunaire, est un moment unique à vivre, mais il engendre une forte affluence et une augmentation des prix.

Les avantages de l’hiver :

Moins d’humidité, ce qui rend les visites plus agréables

Festivals et décorations pour le Nouvel An chinois

Soldes intéressantes dans les magasins

Cependant, il est conseillé de réserver son hébergement bien à l’avance si vous comptez venir à cette période, car les festivités attirent beaucoup de monde.

Quelle période choisir selon vos envies ?

Le choix du moment idéal pour partir dépend avant tout de vos priorités.

Pour un séjour touristique optimal

Si vous souhaitez explorer Hong Kong sans être incommodé par la chaleur ou la pluie, privilégiez l’automne (octobre-décembre) ou le printemps (mars-mai). Ce sont les saisons les plus agréables pour profiter pleinement des attractions en extérieur.

Pour profiter des fêtes et événements

Nouvel An chinois (janvier-février) : célébrations spectaculaires mais forte affluence

Dragon Boat Festival (juin) : courses de bateaux sur les eaux de la ville

Mid-Autumn Festival (septembre-octobre) : lanternes et festivités dans toute la ville

Hong Kong brille particulièrement durant les fêtes de fin d’année, où les décorations illuminent les rues et les gratte-ciels.

Pour faire du shopping

Si votre objectif est d’acheter à prix réduit, l’idéal est de venir en janvier-février (soldes d’hiver) ou en juillet-août (soldes d’été). Attention toutefois à la chaleur estivale.

Pour la nature et les randonnées

Les amateurs de randonnées trouveront leur bonheur au printemps et en automne, lorsque les températures permettent d’explorer des sentiers comme le Dragon’s Back ou le Lantau Trail sans souffrir de la chaleur.

Astuces pour bien préparer son voyage

Une fois la période idéale choisie, voici quelques conseils pour optimiser votre séjour à Hong Kong.

Réserver en avance

Hébergement : les hôtels affichent souvent des prix élevés en période de pointe, surtout lors du Nouvel An chinois.

Vols : privilégiez les billets achetés plusieurs mois à l’avance pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

Prévoir des vêtements adaptés

Été : vêtements légers, chapeau, crème solaire, parapluie

Hiver : veste légère mais chaude, surtout le soir

Entre-saisons : vêtements respirants et adaptables aux variations de température

Un parapluie est indispensable à Hong Kong : il protège autant de la pluie que du soleil écrasant.

Optimiser ses déplacements

Utilisez l’Octopus Card, une carte rechargeable pour les transports publics

Privilégiez le MTR (métro) pour éviter les embouteillages

Pensez aux ferries pour explorer les îles aux alentours

Conclusion : quand partir à Hong kong

Le meilleur moment pour partir à Hong Kong dépend avant tout de vos attentes. L’automne et le printemps sont les saisons les plus équilibrées en termes de climat et d’affluence, tandis que l’été est à éviter si vous craignez la chaleur et l’humidité.

L’hiver offre une expérience unique avec les festivités du Nouvel An chinois, mais il est préférable de bien planifier son voyage pour éviter la foule.

Quelle que soit la saison choisie, Hong Kong saura vous émerveiller par son énergie, sa diversité et son atmosphère unique.

Préparez-vous en conséquence, et vous profiterez pleinement de cette ville fascinante, entre modernité éclatante et traditions bien ancrées. Bon voyage !