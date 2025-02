Documentaire

En Autriche, Ischgl s’impose comme la station de ski la plus festive du monde. Entre pistes ultra-modernes et après-ski démesurés, les vacanciers dépensent sans compter dans bars et clubs. Gunter, visionnaire à l’origine du succès d’Ischgl, l’a transformée en une boîte de nuit géante, inspirée d’Ibiza. Hôtels de luxe, concepts innovants et concerts en altitude génèrent des millions d’euros chaque saison.