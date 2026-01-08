La Tanzanie c’est le mont Meru, souvent oublié, mais tout aussi spectaculaire. Une montagne plus sauvage, au cœur d’une forêt tropicale, qui offre une acclimatation idéale avant le Kili. C’est aussi les vastes plaines du Serengeti, les paysages grandioses du Ngorongoro, et une vie animale fascinante à observer au quotidien.