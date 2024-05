Documentaire



Lorsqu’on feuillette un livre de photos sur l’Omo, on tombe inévitablement sur de nombreux portraits des Mursi. Les Mursi sont des habitués du commerce des images. Ils poussent très loin le sens du spectacle et du travestissement pour offrir aux touristes une représentation correspondant à leur perception d’un peuple sauvage et exotique. Cependant, derrière cette façade spectaculaire se cache une réalité plus complexe. Les Mursi sont confrontés à des défis économiques et culturels qui peuvent être exacerbés par leur participation au tourisme. Bien que la vente d’images et de souvenirs puisse être une source de revenus vitale pour de nombreuses familles, elle peut également entraîner une dépendance économique et une altération de leur identité culturelle.

Un documentaire de Jean Queyrat