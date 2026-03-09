Situé dans le golfe Persique, au large de l’Arabie Saoudite et du Qatar, Bahreïn (« les deux mers » en arabe) est le plus petit et le plus surprenant des pays du Moyen-Orient. D’un côté, une architecture ultra-moderne et spectaculaire, de l’autre des sites archéologiques multimillénaires à ciel ouvert. Le royaume du Bahreïn se distingue aussi par son goût pour la tolérance et son sens de la fête. Les femmes y vivent librement, sans contrainte. L’Islam est la religion dominante, mais les autres religions, juive et chrétienne, s’y pratiquent ouvertement.
L’homosexualité y est légale. Et, chaque vendredi, le pays est le rendez-vous de la jeunesse saoudienne qui vient se distraire.