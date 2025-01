Documentaire

Découvrez les secrets et les défis du prestigieux Château de Chambord, joyau des châteaux de la Loire et deuxième site le plus visité après Versailles. Entre patrimoine menacé par le dérèglement climatique et rénovations coûteuses à 35 millions d’euros, ce monument lutte pour préserver sa splendeur. Spectacles de chevaliers, vols de rapaces et événements privés attirent les foules pour financer sa survie. Avec la participation de Stéphane Bern, plongez dans l’histoire fascinante et les enjeux modernes de ce trésor architectural.