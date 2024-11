Documentaire

En Corée, Martin, Chine et leurs parents découvrent que la pression et le stress qui pèsent sur les habitants conduisent de plus en plus d’entre eux à adopter des modes de vie alternatifs, en harmonie avec la nature.

A la campagne, ils visitent une école qui complète l’enseignement scolaire par un apprentissage des techniques agricoles et de la vie en communauté.

Entre tradition et modernité, les Coréens entrent de plein pied dans le développement durable.

Documentaire : Martin autour du Monde – Corée du Sud

Réalisation : Fred Cebron