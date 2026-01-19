Documentaire

A plus de 3600 mètres d’altitude, dans le Zanskar, la plus haute vallée peuplée de l’Himalaya, le mariage se déroule toujours selon d’anciennes traditions.

Likden, guide dans la vallée et diplômé en informatique, s’active pour préparer son mariage prochain, qui durera quatre jours, avec plus de 600 invités.

Les Nyopa, guides spirituels de la communauté, doivent aller chercher la fiancée dans sa famille, l’occasion d’un périple qui dure lui aussi plusieurs jours. Comme Likden, de nombreux jeunes de son âge, attachés à leur région d’origine, tentent de conserver un équilibre entre tradition et modernité.

Auteur : Eric Bacos

Musique: A-music

Un documentaire de Eric Bacos, Jean Dufour, Gilles Thion

Titre du documentaire : Les messagers du Zanskar, un mariage en Himalaya

©USP ANANDA ©AMPERSAND