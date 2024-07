Easyjet avis : ce que vous devez savoir avant de réserver

Article

Si vous envisagez de réserver un vol avec Easy Jet, vous vous demandez peut-être ce que les autres passagers pensent de cette compagnie aérienne. Dans cet avis sur Easy Jet, nous allons voir ce qui fait le succès de cette compagnie aérienne low-cost mais aussi les points sur lesquels vous devez rester vigilants.

Easyjet avis : présentation de la compagnie

Une compagnie low-cost

Easy Jet est une compagnie aérienne low-cost basée au Royaume-Uni. La compagnie aérienne opère des vols vers plus de 130 aéroports et 30 pays dans le monde entier. En 2019, elle a transporté jusqu’à 17.3 millions de voyageurs, un record !

Parmi les facteurs principaux qui plaisent au client, c’est bien sur les prix cassés que proposent la compagnie toute l’année. En effet, selon le site d’avis Trabber.fr, 18,4% des prix les moins chers sur une destination donnée étaient proposés par la compagnie easyJet, ce qui est considérable quand on connait le nombre phénoménal d’acteurs sur le marché.

Les services proposés EasyJet

Enregistrer son bagage en ligne . Pratique et facile, il suffit de télécharger l’application et d’enregistrer son bagage jusqu’à 2h avant le départ de l’avion. Une solution qui peut faire gagner du temps si l’on ne souhaite pas endurer les longues files d’attente de l’aéroport.

. Pratique et facile, il suffit de télécharger l’application et d’enregistrer son bagage jusqu’à 2h avant le départ de l’avion. Une solution qui peut faire gagner du temps si l’on ne souhaite pas endurer les longues files d’attente de l’aéroport. Pour le transport des bagages à main. Vous pouvez emmener d’office un petit bagage à main de 45x36x20 cm qui doit être placé sous le siège devant vous. Attention, il s’agit bien ici d’un seul bagage à main. Pour bénéficier d’un grand bagage à main avec vous en cabine, il faudra donc vous acquitter de frais.

Si vous souhaitez vous renseigner sur des valises cabines compatibles avec EasyJet, cliquez ici.

Pour le transport des bagages en soute. Easyjet propose 3 types de franchises :

bagage de 15kg

bagage de 23kg

bagage de 32 kg

Il est possible de réserver jusqu’à 3 bagages en soute. Il est possible de mettre en commun sa franchise avec d’autres personnes (amis, famille voyageant avec vous).

EasyJet Plus

EasyJet Plus vous donnent accès à des avantages exclusifs : services de comptoirs, « speedy boarding » qui vous fait passer prioritaire dans les files d’attente, le coupe-file au contrôle de sécurité, ou encore réserver des sièges attitrés avec soit l’option siège up Front ou l’option Extra legroom. Ces options vous permettent de bénéficier gratuitement d’un grand bagage à main avec vous en cabine aux dimensions suivantes : 56x45x25cm.

Néanmoins, l’adhésion est payante et se réserve à l’année.

Option FLEXI

EasyJet propose également l’option FLEXI, une solution idéale pour les voyageurs d’affaires ou ceux qui cherchent plus de flexibilité. Avec FLEXI, vous pouvez modifier votre vol gratuitement jusqu’à 2 heures avant le départ, choisir un siège gratuitement, et transporter un grand bagage à main supplémentaire.

Services pour familles

Pour les familles voyageant avec des enfants, EasyJet propose des services pratiques comme la priorité à l’embarquement, ce qui permet aux familles de s’installer avant le reste des passagers. De plus, les parents voyageant avec un bébé sur les genoux peuvent apporter un bagage cabine supplémentaire avec des dimensions maximales de 45 x 36 x 20 cm.

Assistance spéciale

EasyJet offre des services d’assistance spéciale pour les passagers à mobilité réduite ou ayant des besoins particuliers. Il est conseillé de notifier la compagnie à l’avance pour garantir un service adapté et sans tracas.

Programmes de fidélité et offres spéciales

En plus des services standards, EasyJet propose un programme de fidélité attractif pour ses passagers fréquents. Les membres d’EasyJet Plus bénéficient non seulement des avantages mentionnés précédemment, mais accumulent des points à chaque vol, lesquels peuvent être échangés contre des réductions ou des services gratuits. La compagnie organise régulièrement des promotions et des ventes flash, permettant aux voyageurs de bénéficier de tarifs avantageux sur une sélection de vols et de destinations.

L’option voyages d’affaires

l’option « flight tracker » disponible sur son application qui permet de suivre d’éventuelles perturbations sur votre vol en temps réel

les billets FLEXI qui vous permettent de choisir gratuitement votre siège

qui vous permettent de choisir gratuitement votre siège le coupe-file au contrôle de sécurité

au contrôle de sécurité un grand bagage à main sans limite de poids

Se divertir pendant son vol avec Easyjet

« Air Time » est une solution de divertissement proposée par EasyJet sur certains de ses vols. Les voyageurs peuvent accéder à des films en streaming, e-books, jeux pour les enfants directement depuis leur siège grâce à des points de wi-fi haut débits dispersés dans l’avion. Attention, cela ne concerne pas tous les vols de la compagnie et l’offre se développe encore.

Easyjet avis : les points positifs

Les avis sont basés sur une synthèse de centaines d’avis clients laissés sur diverses plateformes telles que TripAdvisor, Poulpeo ou encore Trust Pilot.

Plus fiable que ses concurrents low-costs

EasyJet apparait souvent plus fiable que ses concurrents directs tels que RyanAir, notamment en matière de sécurité des passagers et respect des règlementations. Le professionnalisme de l’équipage est aussi souvent souligné

Des prix cassés, tout en gardant une bonne qualité de service

Les voyageurs apprécient de faire de belles économies, tout en gardant un minimum de standing. EasyJet est perçue comme une compagnie low-cost relativement de bon confort et de bonne qualité, ce qui justifie qu’elle ne soit pas la moins chère du marché bien qu’elle pratique de beaux rabais.

Rien à signaler à bord de l’avion

Service à bord, propreté, nuisances…il n’y a rien à signaler de la part des clients.

Easyjet avis : les points négatifs

Des conflits sur les tailles des valises

Certains clients regrettent que leur bagage cabine ait été déclassé en valise en soute par le personnel EasyJet. Il est remonté que ce problème est dû aux dimensions additionnelles des poignées ou des roues. Face à ce genre de phénomène, redoublez de vigilance quant aux dimensions de votre valise et n’hésitez pas à la remesurer. De plus, la compagnie aérienne précise bien que les dimensions présentées comprennent bien les roues et poignées.

De nombreux problèmes sur les retards et annulations

Ces problèmes sont récurrents sur les derniers mois, ce qui n’était donc pas le cas avant. De nombreux passagers dénoncent le manque de communication lorsqu’un évènement comme celui-ci se produit, ou encore les délais d’annonce parfois extrêmement courts, laissant très peu de solutions aux passagers.

Il faudra donc voir si cette tendance va se poursuivre ou si la compagnie saura rectifier le tir.

Des soucis avec le service après-vente et réclamations

Si le personnel est jugé dans l’ensemble plutôt aimable et performant, on ne peut pas en dire autant du service après-vente. Il est très souvent jugé inexistant, et les sollicitations adressées au personnel restent parfois sans réponse. Certains utilisateurs mécontents face aux difficultés d’obtenir leur remboursement auprès du service client en cas de besoin.

Easyjet avis : la synthèse

Tout d’abord, relativiser les avis négatifs

Et oui, il est plus commun de prendre la parole sur internet quand un service nous a déçu, qu’en faire l’éloge quand tout s’est bien déroulé ! Les avis sont donc à prendre avec des pincettes et le meilleur moyen d’éviter les mauvaises surprises reste de lire attentivement toutes les consignes. De plus, il faut bien garder à l’esprit qu’il s’agit d’une compagnie low-cost qui propose avant tout des billets à un prix avantageux.

Les points importants sur les avis EasyJet