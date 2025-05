Documentaire

Polynésie, perle du Pacifique : un voyage au cœur des îles sacrées, entre lagons turquoise, cultures ancestrales et paysages sauvages.

Depuis Tahiti, berceau culturel et naturel de la Polynésie, jusqu’aux îles mythiques de Moorea, Bora Bora, Raiatea et les mystérieuses Marquises, ce documentaire vous plonge dans un univers où la nature est reine et la tradition, un art de vivre. Explorez les marchés colorés de Papeete, les danses polynésiennes millénaires, les anciennes maraes sacrées, la perliculture raffinée, et les vagues légendaires de Teahupoo. Une invitation à ressentir l’âme profonde de ce paradis du Pacifique, encore préservé de l’urbanisation.