Documentaire

A 1 000 km au sud de Bogota, la capitale de Colombie, se trouve le site de Caño Cristales. Cette rivière dont le nom signifie la rivière des cristaux se pare chaque année de couleurs vives entre les mois de Juin à Novembre.

Ces incroyables couleurs sont due à une plante : la Macarenia Clavigera. Comme d’autres plantes ou fruit, elle contient, en plus de la chlorophylle, de la carotène. C’est ce pigment qui, lorsqu’il est activé par les rayons du soleil, donne cette couleur rouge à la plante qui, à son tour, colore la rivière.

Mais cette écosystème est extrêmement fragile. Sa menace principale reste l’homme, parce qu’on peut l’endommager gravement juste en foulant les endroits où se trouvent les racines. C’est pourquoi le site ne peut être visiter qu’avec un guide agréé.

Alors, vous êtes prêt pour votre visite guidée de la plus belle rivière du monde ?

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Colombie en rouge”

Réalisation : Guy Beauché

