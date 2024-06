Conférence

Embarquez pour une promenade à travers les phénomènes fascinants qui sculptent notre monde avec les regards de deux physiciens, expliquant en termes simples et imagés les lois qui les régissent. Des expériences seront réalisées en direct ! Avec Frédéric Moisy et Marc Rabaud, professeurs de mécanique des fluides à l’Université Paris-Saclay.