Conférence

Dans la vastitude du monde animal, il est fascinant d’observer que de nombreuses espèces adoptent des comportements qui semblent démontrer une inclination vers la paix. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les confrontations violentes ne sont pas la norme dans la nature. En effet, pour la plupart des animaux, la survie et la pérennité de leur espèce passent par des interactions pacifiques et coopératives plutôt que par des conflits destructeurs. Cependant, il est également vrai que certaines espèces s’engagent dans des combats qui peuvent paraître étonnamment similaires aux guerres humaines, tant par leurs causes que par leurs méthodes.