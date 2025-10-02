Les trois lionnes aguerries sont habituées à chasser à ensemble, elles forment une machine parfaitement huilée.
Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que les animaux étaient incapables d’éprouver des émotions, qu’ils n’étaient que des robots vivants,...
Un jeune éléphant en période de musth (une sorte de rut), se livre à un combat acharné contre un...
Chez les chiens et les chats, la communication repose principalement sur un système complexe de signaux corporels, vocaux et...
Le mode de reproduction des requins est leur talon d’Achille. Beaucoup moins efficace que celui d’autres poissons, il les...
Lorsque ces deux buffles de plus de 750 kg s’affrontent de toutes leurs forces, c’est un combat sans merci...
Le babouin ne peut pas rivaliser avec la vitesse des gazelles, mais son intelligence fait de lui un redoutable...
La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...
Un fort pourcentage de la population française a peur des araignées… et vous ? Il existe une différence entre...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
C’est dans la réserve du Maasaï Mara, au Kenya, que Eddy Ole Nkoitoi observe les lions depuis 18 ans;...
Bienvenu à Cerza, le parc animalier et zoologique situé près de Lisieux, en Normandie. Ce reportage vous entraine dans...
Au cœur de la France, dans le Gévaudan, une bête meurtrière est apparue il y a 250 ans. Et...
Cette femelle doit chasser assez pour nourrir plusieurs estomacs, tout en faisant attention à la sécurité de ses petits.
Les dinosaures sont partout, ils sont effrayants et pourtant les enfants les adorent et connaissent leurs noms par cœur....
L’horizon des chats d’appartement en ville est un peu restreint…C’est ce que se sont un jour dit Sébastien et...
Dans les jungles d’Asie, certains lézards arboricoles sont capables de prouesses uniques en leur genre… On les appelle les...
Si les montagnes et les forêts du Japon abritent des ours, des mangoustes, des oiseaux, certains animaux sont liés...
Cette meute de hyènes repère une intrusion. La réaction est immédiate et l’étrangère est assaillie de toutes parts.
C’est l’un des plus grands mammifères de tous les temps !
La réserve de l’Akagera, au Rwanda, abrite de nombreuses espèces. Gérard Vienne, réalisateur animalier, s’intéresse aux lions et plus...
