Le frelon asiatique (Vespa velutina) a été introduit en France avant 2004. La rapide expansion de ce prédateur d’abeilles originaire de Chine menace l’apiculture européenne, déjà soumise à de nombreux facteurs de déclin.

Un protocole de surveillance basé sur la science participative et des réseaux d’acteurs locaux a permis de suivre sa progression en Europe. La carte de l’invasion, une fiche de signalement et des informations sur l’espèce sont disponible sur le site http://frelonasiatique.mnhn.fr. Le frelon invasif a colonisé presque toute la France et atteint les pays limitrophes (Espagne, Portugal, Belgique, Italie, Allemagne, Grande Bretagne). Son invasion pose de nombreuses questions tant par la rapidité et l’étendue de sa dispersion que par son impact potentiel sur les écosystèmes et la production apicole. Cette conférence évoque l’origine de l’invasion, les données acquises sur la biologie et l’expansion du frelon, ses ennemis naturels. Sont évoqués également les modalités d’un éventuel contrôle sachant qu’à ce jour aucun moyen de lutte efficace et sélectif n’existe contre ce prédateur d’abeilles.