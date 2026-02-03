En Australie, ce requin sort de l’eau et se balade sur terre sous vos yeux ébahis.
Un petit tuto vidéo est parfois fort utile, ce lézard l’a bien compris.
Le Husky est une race de chien captivante, qui attire inévitablement l’attention par sa beauté, son énergie débordante, et...
Les fourmis piqueuses qui ont élu domicile dans les épines des acacias produisent une étrange mélodie dans le désert.
Dans les îles Galápagos, les iguanes ne sont jamais tranquilles, même à la plage. C’est la course pour la...
La naissance d’un bébé kangourou en Australie.
Sur les côtes du Brésil, chaque année à la même période, les tortues olivâtres viennent pondre et permettre ainsi...
Cet étalon blanc est le mâle dominant. Il approche une jument qui n’a pas de poulain en pleine saison...
C’est un prédateur ultime, implacable : le crocodile marin est le reptile le plus imposant de notre planète.
Véritables emblèmes de leur territoire, certains animaux incarnent la richesse naturelle de nos régions, comme le lynx, plus gros...
Ce premier épisode suit un parcours qui démarre aux chutes Victoria, traverse le delta de l’Okavango et redescend au...
Qui n’a pas eu peur un jour de se retrouver face-à-face avec un requin ? En Nouvelle-Calédonie, plusieurs espèces...
Ce film tente de résoudre le mystère de l’existence de ces hybrides. Pourquoi des tortues choisissent-elles de s’accoupler avec...
Étonnamment, le cousin le plus proche de ce mammifère de la taille d’un lièvre est… l’éléphant.
Dans le parc ornithologique du Pont de Gau, Carolina De Salvo rencontre Frédéric Lamouroux. Il est ornithologue et il...
\r\nChaque été, dans l’Arctique, le soleil fait fondre des millions de mètres carrés de glace hivernale. Pour beaucoup d’animaux,...
Depuis la nuit des temps, l’Homme a toujours utilisé et apprivoisé les chevaux. Tout le monde peut facilement devenir...
On a longtemps attribué aux chimpanzés les liens de parenté les plus proches entre une espèce animal et l’homme....
Une équipe se rend dans les jungles côtières du Costa Rica pour savoir qui, du jaguar ou du requin...
À Ittoqqortoormiit, sur la côte est du Groenland, le changement climatique est une menace pour les ours polaires. À mesure...
Le docu raconte une migration automnale de 1 600 kilomètres (1 000 miles) à partir du nord-ouest du...
