Documentaire

Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection de leur organisation. Pourtant, sans leur faculté à sécréter une substance (cire, glu, phéromone…) ces insectes ne seraient pas amenés à se regrouper. Les premiers rassemblements ont pu avoir lieu grâce aux sécrétions bâtisseuses comme la soie, cette fibre magique qui construit, qui unit et qui parle. Parmi toutes les sécrétions animales, la soie est un formidable vecteur d’information qui favorise les liens sociaux.

Ainsi, d’étranges arthropodes tisseurs comme les chenilles, les embioptères, les araignées, les acariens et certaines fourmis utilisent la soie comme une matière » intelligente « . Elle devient une véritable arme au service de ces sociétés souvent exposées aux prédateurs. Cette fabuleuse matière est leur moyen de communication, de transport, de protection, d’alimentation, de reproduction privilégié. La vie sociale s’organise dans ces réseaux, la soie faisant office de support pour la collectivité.

Documentaire : Animaux trop humains – Wild Wild Web

Réalisation : Nicolas Gabriel

