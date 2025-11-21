Documentaire

Les animaux sauvages n’ont plus de secrets pour Jacinthe Bouchard, une spécialiste du comportement animalier. Depuis plusieurs années, cette Québécoise partage sa vie avec les tigres, les ours, les loups, les chiens, les lions, les dauphins, les hippopotames, et les singes. Son rôle : créer des programmes d’entraînement et d’enrichissement des animaux sauvages en captivité dans les institutions zoologiques. Son désir le plus cher est que ces animaux puissent jouir d’un bien-être et d’une vie décente.

Documentaire : Humanima – Entraîneur sans frontières

Réalisation : Guilhem Rondot

