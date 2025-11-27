Le paresseux emblème du Costa Rica est un animal surprenant. Philippe Gougler va le découvrir grâce à Geovanny. Celui-ci est chargé par l’université du Wisconsin d’étudier cet animal.
Le paresseux emblème du Costa Rica est un animal surprenant. Philippe Gougler va le découvrir grâce à Geovanny. Celui-ci est chargé par l’université du Wisconsin d’étudier cet animal.
Un tigre repère une carcasse qui appartient à sa mère. Il y a assez de viande pour les nourrir...
En 2015, c’est la deuxième fois que des orques sont filmées en train d’attaquer un grand requin blanc. Très...
Des requins à pointes noires et des tarpons chassent des bancs de mulets. Soudain, des requins-bouledogues attaquent. Ce ne...
Le Sapajou à barbe est de loin le plus futé de son espèce ! Vous allez découvrir la méthode...
Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie...
Le léopard chasse surtout à la tombée de la nuit, sauf quand une occasion en or se présente. Ce...
Ces morses se retrouvent à côté du plus grand prédateur terrestre. L’ours blanc est un expert pour se déplacer...
La tortue Matamata est une espèce peu connue. Pourtant, c’est une redoutable chasseuse et elle est devenue experte dans...
Dans les eaux inhospitalières de l’Antarctique le capitaine Kjetil Hole traque jour et nuit une petite crevette rose qui...
Marc Ancrenaz est un vétérinaire français, spécialiste des singes. En 1996, pour la quatrième fois, il se rend bénévolement...
Sacré en Asie, « montagne de viande » en Afrique, l’éléphant fascine l’imaginaire humain depuis des siècles. Des guerres...
Un ours polaire affamé escalade une falaise pour trouver des œufs.
Il serait peut-être difficile pour certains d’imaginer un monde silencieux sans le joyeux gazouillis des oiseaux, dont le cagou...
En Afrique du Sud, Norin est appelé à l’aide par un centre de secours aux animaux blessés. Alors qu’il...
La pieuvre, créature marine fascinante, suscite l’émerveillement par ses capacités hors du commun. Ce céphalopode, appartenant à la famille...
Ce singe possède le langage le plus complexe après l’homme
Couleurs vives, camouflage ou comédie, ces grenouilles font tout leur possible pour feinter les prédateurs.
Ce programme, distrayant et attractif à la fois, nous fait découvrir, à travers les yeux de Julie, les poneys...
\r\n\r\nEspèce endémique de lémuriens vivant sur l’île de Madagascar, les sifakas sont dénommés ainsi à cause de leur cri...
Alors que les animaux migrateurs sont menacés par l’activité humaine sur l’isthme de Panama, des chercheurs tentent de les...
