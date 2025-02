De nos jours, les zoos n’ont plus le même rôle qu’autrefois. Alors qu’il n’y a pas si longtemps, on...

On sait grâce à l’ADN que tous les chiens descendent du loup et que cela date de 36.000 ans...

Unique et élégant, le guépard est cependant fragile, c’est le plus vulnérable des prédateurs de la savane. Son espèce...

Haut niveau d’intelligence, structure sociale et comportement complexes, écholocation – les dauphins ne cessent de nous intriguer et de...

On vous l’a dit et redit, les mâles dominent et sont les plus forts. Et si contrairement aux idées...