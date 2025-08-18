Documentaire

Chaque rivière diffuse sa propre odeur jusqu’à l’océan… … et trace un sentier parfumé que les saumons adultes remontent jusqu’à leur lieu de naissance. En Alaska, la plupart des rivières provient de la fonte des neiges qui coiffent les plus hautes montagnes d’Amérique du Nord… mais aussi les volcans les plus fréquemment actifs.

Voici bientôt deux millénaires, qu’un banc de poissons, les saumons rouges d’Alaska, a trouvé une improbable brèche vers le cœur d’un volcan. Slalomant entre les eaux sulfurées, les ours, les requins et les rapaces, ils sont parvenus à créer une nouvelle lignée de saumons qui perpétue encore aujourd’hui ce voyage épique.

Documentaire : Le peuple des volcans – Les Saumons surprise

Réalisation : Bertrand Loyer

