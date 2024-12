Documentaire

Jusqu’à présent, notre connaissance du Régalec, la plus grande espèce de poisson osseux au monde, se limitait à de rares échouages d’animaux morts ou mourants, ainsi qu’à un unique fossile. Avec ses dimensions extraordinaires atteignant jusqu’à 15 mètres de long et sa silhouette semblable à un ruban argenté, il a alimenté le mythe du serpent de mer. Cependant, ces dernières années, des bouées scientifiques immergées à une profondeur de 2500 mètres en Méditerranée attirent des poissons pélagiques, dont le Régalec. Étonnamment, ces créatures majestueuses dérivent verticalement, seules ou en couple, bien vivantes ! Grâce à l’expertise d’un spécialiste renommé du Régalec et à la collaboration logistique de plongeurs passionnés, une expédition scientifique dévoile la biologie de cet être énigmatique des abysses. Le film, entièrement tourné en Ultra Haute Définition, lève le voile sur leurs comportements paradoxaux : pourquoi tous les adultes se mutilent et se débarrassent d’une partie de leur corps sans en être affectés ? Comment ces poissons se rencontrent-ils dans l’immensité de l’océan ? Et pourquoi ne sont-ils la proie d’aucun prédateur connu ?

Réalisateur : Bertrand Loyer

Documentaire complet 4K