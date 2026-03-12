Ce jeune paralititan se trouve dans une situation particulièrement effrayante : il est coincé entre deux prédateurs géants, un sarcosuchus et un carcharodontosaure.
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Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Le grand requin blanc demeure l’un des rares prédateurs marins que l’homme n’a jamais réussi à maintenir en captivité...
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Sur l’île d’Evengué, au Gabon, Nicholas Bachand partage sa vie avec de jeunes gorilles orphelins. Son défi quotidien est...
Un million de faucons de l’Amour se rassemblent chaque année dans une vallée du Nord-Est de l’Inde, dans un...
Parfois, sous l’eau, c’est un peu bizarre.
Accueillir un chat au sein de son foyer est une expérience source de joie et de complicité inégalée. Pourtant,...
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Carnotaurus mesure près de 9 mètres et possède une dentition idéale pour déchirer la chair d’un edmontonia.
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