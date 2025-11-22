Pour côtoyer les grands requins, il faut aller au bout du monde. Pourtant, il y a un siècle à...
Si nous avions des yeux de la taille d’un pamplemousse…
Les lapins tapent de la patte pour communiquer, et ce comportement, qui peut sembler anodin, porte en réalité plusieurs...
Le géocoucou, il n’est pas qu’un personnage de dessin animé, il existe vraiment. Et il peut courir, si vite...
Les animaux sauvages n’ont plus de secrets pour Jacinthe Bouchard, une spécialiste du comportement animalier. Depuis plusieurs années, cette...
Les dinosaures ont beau appartenir à un passé lointain, ils n’ont jamais cessé de nourrir la curiosité collective. Chaque...
Le langage est-il le propre de l’Humain ou sommes-nous trop égocentrés de le penser ? C’est un comportement social...
Marlice Van Vuuren secourt les guépards abandonnés et leur apprend à chasser. Images tirées du documentaire « One Strange Rock ».
Les guêpes, ces insectes souvent mal aimés, suscitent des réactions variées chez les humains. Si certains les considèrent comme...
Un clan de lionnes règne sur les berges de la rivière Ruha en Tanzanie. Ce sont des chasseuses sans...
Auparavant apprécié pour sa viande et sa fiente (un excellent fertilisant), le pigeon a fini par acquérir une mauvaise...
Dans les territoires de montagne non aménagés, les sports outdoor (randonnée, ski, raquettes) se développent et se diversifient. Les...
Certains mammifères marins passent une grande partie de leur temps dans les abysses. Les scientifiques découvrent peu à peu...
rnrnQui ne s’est jamais empressé d’écraser une araignée avec la semelle de sa chaussure, tellement la vision de cet...
Les phoques gris ne semblent pas dotés d’un instinct paternel. En moyenne, chaque mâle dévore 12 petits par an,...
Le duo de frère et sœur, Jennifer et Charles, unissent leurs forces pour déterminer quelles vaches sont en chaleurs...
Les baleines boréales peuvent vivre plus de deux siècles, les grands cachalots peuvent plonger à plus de 900m… Ces...
Plusieurs pays ont légiféré pour interdire la captivité des orques, notamment suite à l’impact du premier documentaire dénonçant cette pratique...
La lamproie n’est pas un poisson. C’est un vampire des mers à l’aspect anguilliforme. Elle migre des fleuves de...
Deux lynx ont été lâchés dans les Vosges, dans le cadre d’une opération de sauvegarde de l’espèce dans la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site