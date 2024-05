Documentaire

Le Podarcis lilfordi, un lézard unique au monde, vit sur un îlot de la côte sud-est de Minorque, l’Isla del Aire, où le vent et la mer empêchent la croissance de presque toute végétation. Astucieux et extrêmement curieux, cet étonnant reptile a su s’y maintenir malgré des ressources alimentaires rares et difficiles à dénicher.Pour survivre, il a dû apprendre à interagir avec certaines plantes de l’île, dont une espèce proche des arums.