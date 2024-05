Documentaire



Paris est l’une des capitales les plus embouteillées du monde. Chaque jour, 1,3 millions de véhicules circulent sur le périphérique parisien. De nombreux accidents ont lieu sur cet axe, le plus fréquenté d’Europe. 24h sur 24h, 7 jours sur 7, ils sont 80 policiers à patrouiller sur le périph’. Leur mission, sécuriser les 35 kilomètres de bitume qui entourent la capitale. Vitesse excessive, infraction au code de la route, chaque année ces policiers pratiquent plus de 10 000 interventions.