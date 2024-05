Conférence

Les données récentes montrent que l’Europe de l’Ouest est peuplée vers 1,2-1,4 millions d’années. Puis vers 700 000 ans arrivent de nouveaux groupes humains avec de nouveaux outillages comme les bifaces que l’on attribue à l’Acheuléen. Ces nouveaux occupants sont décrits sous le terme d’Homo heidelbergensis et restent encore énigmatiques. Ils semblent s’adapter à des environnements plus variés avec des outillages plus complexes. Ils peuplent en continu le sud de l’Europe alors que le nord-ouest est dépeuplé pendant les périodes glaciaires. Le site de Notarchirico livre plus de 10 phases d’occupation couvrant un interglaciaire et un glaciaire. Il permet de décrire les comportements des hominidés vivant dans le sud de l’Europe et les comparer à ceux vivant dans les latitudes plus septentrionales.