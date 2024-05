Documentaire



Derrière la majesté des temples et la sérénité des rues, se cache une réalité sombre : celle de la main-d’œuvre enfantine exploitée sans merci. Dans cette métropole vibrante, la demande incessante de briques pour la construction de maisons, de temples et d’infrastructures en fait une plaque tournante de cette industrie. Pour répondre à cette demande insatiable, les usines n’hésitent pas à recourir à une main-d’œuvre abondante, souvent sous-payée, voire exploitée.

Une pratique alarmante réside dans le recrutement de jeunes enfants, certains à peine âgés de cinq ans, pour travailler dans ces usines de briques. Ces enfants, vulnérables et sans défense, représentent près d’un quart de la force de travail. Privés de leur enfance, de leur droit à l’éducation et à un avenir meilleur, ils sont précipités dans le tourbillon de l’exploitation dès leur plus jeune âge.

Le Népal, confronté à des défis socio-économiques considérables, se retrouve dans une impasse où un enfant sur trois est contraint de travailler pour survivre. Vivant dans des conditions de pauvreté extrême, ces jeunes travailleurs sont souvent pris au piège d’un cycle de misère difficile à briser.

Pour ceux qui ne travaillent pas dans les usines, une autre réalité sordide les attend dans les rues de Katmandou. De nombreux enfants, privés de tout soutien familial, se voient contraints de mendier pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Livrés à eux-mêmes, ils sont contraints de suivre les lois impitoyables de la rue, exposés aux dangers et aux abus.

Enquête exclusive dans un univers strict encore inconnu, où la vie des enfants n’a rien d’un conte de fée.