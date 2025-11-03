Documentaire

Villa Miseria. C’est le plus grand bidonville d’Argentine. Le plus dangereux aussi. Dans ses ruelles, seule l’Eglise résiste à la loi des trafiquants de drogue. Comme elle peut.

La Villa est ravagée par le Paco (un résidu de cocaïne) qui n’épargne aucune famille.

Tous les toxicos deviennent eux mêmes des dealers pour pouvoir se payer leurs doses.

On les appelle les zombies, parce qu’ils titubent comme des morts vivants…

Sebastian apprend les codes de cette zone de non droit, où chaque pâté de maison est contrôlé par un gang différent…

Première diffusion : 12/07/2016

Un reportage de Grégory Roudier