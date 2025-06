Documentaire

En France, chaque semaine, 3 à 6 enfants naissent atteint de leucodystrophies, des maladies génétiques graves qui attaquent le système nerveux et empêchent un développement normal. À ce jour, aucun traitement n’existe et les familles touchées se retrouvent dans une situation de grande détresse. Financer la recherche et apporter du soutien à ces familles est la première mission d’ELA. Comme tous les parrains et marraines d’ELA, Marion Bartoli fait en sorte de détourner sa notoriété pour mettre la lumière sur le travail de l’association.