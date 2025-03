Documentaire

Avec leur fille adoptive et les jumelles qui leur ont été confiées, Jana et Hartmut ont démarré une nouvelle vie en Grèce à bord du bus scolaire américain qu’ils ont customisé. Ils sont convaincus que les enfants pourront y tourner plus facilement la page. Mais qu’en pense le service de protection de l’enfance allemand ? Et comment se passera la rentrée scolaire en Grèce ?

Reportage (2025, 31mn)

Disponible jusqu’au 14/03/2026